Ajaloolise kaotuse saanud ManU lasi endale neli vastuseta väravat lüüa

Kodupubliku ees mänginud Palace alustas väravatega varakult, kui Michael Olise 12. minutil sujuvalt Unitedi kaitsjast mööda mängis ning palli väravasse saatis. Edu kahekordistus 40. minutil, mil Jean-Philippe Mateta taas ManU kaitsja üle mängis ning pommlöögiga Palace'i 2:0 eduga riietusruumi saatis.

58. minutil realiseeris Tyrick Mitchell olukorra Unitedi värava ees ning Palace'i ülevõim sai hüüumärgi 66. minutil, kui Olise kauglöögiga palli taaskord ManU puuriluku Andre Onana selja taha saatis. Palace võitis kohtumise 4:0, teenides sellega oma hooaja 11. võidu.

Hooaja lõpusirgel veel eurokoha nimel heidelda lootnud Manchester Unitedi jaoks oli see hooaja 13. kaotus. Tegemist on klubi ajaloo kõige kehvema hooajaga alates 1992. aastast, mil Premier League loodi. "See on ilmselge, et me jookseme praegu lati alt läbi," sõnas Unitedi peatreener Erik Ten Hag pärast mängu. "Me ei käitunud platsil nagu ma oleks tahtnud ja see pole piisavalt hea."

Palace'i dünaamilised ründajad said mitmel korral Unitedi vigastustest räsitud kaitseliinist läbi, esimese värava löönud Olise jooksis Casemirost nagu postist mööda. "Kui meil on õiged mängijad saadaval, on meil hea sats, aga pea terve meie tagaliin oli puudu ja siis tulevad probleemid esile," ütles peatreener.

Klubi antirekordi püstitanud ManU on sel hooajal kogunud 35 mänguvooruga 54 punkti, millega asetseb kolm mänguvooru enne hooaja lõppu kaheksandal tabelireal. Kuues koht ehk koht Euroopa Konverentsiliigas kuulub Newcastle'ile, kes on Unitedist kahe punkti kaugusel.

Liigaliidrina jätkab Londoni Arsenal, kellel on 83 punkti. Tiitlikaitsja Manchester City on aga mänginud ühe mängu vähem ja on punkti kaugusel. Liverpool on 78 punktiga kolmas ning on kindlustanud koha Meistrite liigas, neljandal real asetseb 67 silma kogunud Aston Villa.