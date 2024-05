Timberwolvesi kaitse pani tiitlikaitsja lukku, Knicks alustas võidukalt

Minnesota Timberwolves jätkas korvpalliliiga NBA play-off'ides võimsa võiduga, kui alistas tiitlikaitsja Denver Nuggetsi teist mängu järjest. Idakonverentsis alustasid seeriat New York Knicks ja Indiana Pacers, avamängus jäi peale New Yorki meeskond.

Läänekonverentsi poolfinaalseeria avamängu seitsmega võitnud Timberwolves asus mängutempot dikteerima juba varakult, mängides Nuggetsi vastu lämmatavat kaitset. Esimese veerandi võitis Minnesota kaheksa silmaga, poolajaks oli vahe juba 26-punktiliseks kasvanud.

Kolmandal veerandil asus Timberwolves lausa 32 punktiga juhtima ning alistas tiitlikaitsja 106:80 (28:20, 33:15, 21:25, 24:20). Minnesota juhib nelja võiduni kestvat seeriat kaks-null, järgmised kaks mängu toimuvad nende koduplatsil.

Minnesota sai nii Anthony Edwardsilt kui Karl-Anthony Townsilt 27 silma, Towns lisas 12 lauapalli, kaks blokki, ühe vaheltlõike ja ühe korvisöödu, Edwards panustas veel seitsme tulemusliku söödu, kahe laua ja kahe vaheltlõikega.

Lisaks tegi Timberwolves seda kõike ilma kolmel korral NBA parimaks kaitsemängijaks valitud keskmängija Ruby Gobert'ita, kes sai mõned tunnid enne mängu esmakordselt isaks. Minnesota pani ilma oma kaitse tugitalata 12 blokki ning varastas Nuggetsilt palli 11 korda, hoides Denveri väljakult 34,9-protsendilise visketabavuse peal.

Nuggetsi resultatiivseim oli 20 punkti kogunud Aaron Gordon, Nikola Jokicil jäi 16 punkti ja 16 lauapalli kõrval kolmikduublist kaks söötu puudu. Jamal Murray haaras 13 lauda, kuid viskas vaid kaheksa punkti.

New York Knicksi ja Indiana Pacersi vahelist idakonverentsi teise ringi kohtumist alustas paremini võõrustaja Knicks, kuid Pacers haaras teisel veerandil ohjadest ning juhtis suurema osa teisest poolajast. Siiski suutis Knicks teha mitu spurti, neist kõige olulisem jäigi viimastele minutitele, mil kodumeeskond 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30) võidu vormistas.

Knicksi tähtmängija Jalen Brunson viskas 43 punkti, jagas kuus korvisöötu ning haaras kuus lauapalli. Tegemist on sujuva tagamehe neljanda järjestikuse 40-punktilise esitusega. "40 punkti on lahe ja kõik, aga võite toovad väikesed asjad. Ma olen lihtsalt õnnelik, et mul selline grupp mehi ümber on. Ma tean, et me võitleme iga päev," sõnas Brunson.

Viis kaugviset tabanud Donte DiVincenzo toetas 25 punktiga, Josh Hart ei tulnud kordagi platsilt ning tegi taaskord suurepärase mängu, lõpetades 24 punkti, 13 lauapalli, kaheksa korvisöödu, kolme vaheltlõike ning ühe blokiga. Pacersi parim oli 23 punkti visanud Myles Turner.

Knicks asus seeriat üks-null juhtima ning saab ööl vastu neljapäeva veelkord kodus mängida. NBA play-off'id jätkuvad ööl vastu kolmapäeva, kui Boston Celtics ja Cleveland Cavaliers ning Oklahoma City Thunder ja Dallas Mavericks peavad oma seeria esimese kohtumise.