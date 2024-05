Noodla: meie eesmärk on jõuda järgmise hooaja lõpuks EM-finaalturniirile

Valikturniiri kohtumised algavad küll alles novembris ja lähipäevil seisavad ees hoopis MM-valikmängud Islandiga, kuid Noodla teatel on treenerite pilk pikem.

"Meie eesmärk on jõuda järgmise hooaja lõpuks EM-finaalturniirile. Testime, katsetame erinevaid süsteeme, taktikaid. Võib-olla tuleb mõnes asjad ka veidi rohkem tuppa, aga see on kõik tuleviku nimel," lausus ta intervjuus ERR-ile.

Eesti mängib EM-valikturniiril samas grupis Sloveenia, Põhja-Makedoonia ja Leeduga. Finaalturniirile jõuavad kindlasti kaks paremat. Kaheksa valikgrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

MM-valikturniiril kohtutakse aga kolmapäeval, 8. mail võõrsil Islandiga ja kolm päeva hiljem sama vastasega ka kodus. Islandi näol tegemist meeskonnaga, kes osaleb tiitlivõistluste finaalturniiridel regulaarselt.

"Kuna me pole koos mänginud ja tahame teatud asju uusi teha, keeruline on valida maailma tehnilisemad vennad vastu selle harjutamiseks, aga suures plaanis katsetame erinevaid variante," selgitas Noodla eesootavat. "Võrreldes varasemaga võib-olla veidi lühemad vahetused. Et me suudaks hoida mängu intensiivsust."

Samas on oluline ka konkreetne võitlus Islandiga. "Loomulikult ei taha, et kellegil esimese mängu esimesel poolajal poolajal pea norgu vajub. Võitlus on kõige alus," ütles ta. "Aga meie treeneritena peame ka natuke suuremat pilti nägema. Võib-olla tuleb võtta teatud otsused, mis annavad suuremat efekti, kui hetkel väike taktika."