Šveitsis harjutav Reena Pärnat: tugisüsteem on kindlasti edasi viinud

2012. aastal Londonis kaotas ta 64 hulgas ja 2021. aastal Tokyos 32 tugevama hulgas. Pariisis loodab Pärnat teha oma parima tulemuse, kuid tee sinna pole olnud lihtne.

"Enne Tokyo olümpiat sain päris suure õlavigastuse ja sellest taastumine võttis tegelikult kuskil kaks aastat aega. Tegelikkuses alles eelmise suve keskel suutsin uuesti enda tasemele tagasi tulla," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Peale olümpiat ei lasknud ma kuskil viis kuud, hakkasin vaikselt tagasi tulema ja 2022. aasta hooaeg käisin küll võistlemas, aga oli teada, et ilmselt midagi väga head ei tule. Eelmise aasta suvel sai mu õlg enam-vähem korda. Eks ta annab siiamaani tunda... aga kõige suurem murekoht on ilmselt lahendatud."

Pärnat on viimastel aastatel treeninud ja võistelnud palju kodumaalt eemal, kus on aastaringi saanud lasta 70 meetri pealt.

"Olen käinud hästi palju Kesk-Euroopas kohalikel võistlustel ja arvan, et see on mulle väga palju juurde andnud," sõnas ta. "Üleüldse olen aastate jooksul hästi palju kogemust saanud."

"Võib-olla on minu jaoks kõige rohkem see muutunud, et olen olnud pärast Tokyo olümpiamänge praktiliselt kogu aja Šveitsis," lisas Pärnat. "Saanud lasta treeningkeskuses nii talvel kui ka suvel 70 meetrilt."

"Mul on abimehed kõrval, kes on mind aidanud. Tugisüsteem on olemas. See on kindlasti edasi viinud. Pariisis tahaks teha veel paremini kui Tokyos. Eks näis, kas õnnestub, aga selline soov mul on."