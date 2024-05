Peeter Olesk hoiab MK-etapil kuuendat kohta

Olesk lasi esmaspäeval 294 silma, millega jäi alla Oliver Geisile (Saksamaa, 297), Wang Shiwenile (Hiina, 296), Peter Florianile (Saksamaa, 295), Li Yiuehongile (Hiina, 295) ja Clement Bessaguet'le (Prantsusmaa, 294), kirjutab Laskurliit.ee.

Omapäraseks teeb Bakuu MK-etapi see, et sportlastel on seal tulirelva püstoli- ja püssiharjutustes kaks võistlust.

Kristina Kiisk sai õhupüstoli harjutuses 545 silmaga 66. koha ja spordipüstoli harjutuses 540 silmaga 68. koha. Meelis Kiisk sai õhupüssi harjutuses 614,6 silmaga 75. koha.