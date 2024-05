My Relander saavutas GP-etapil teise koha

"Kuigi see on Aljanale alles üks esimesi suuremaid sõite, siis hüppab ta seda kõrgust väga enesekindlalt ja näitab, et tal on suur tulevik ees," lausus Boguslawice võistlusel käinud Relander. "See ei olnud minule kindlasti suur üllatus, et me seda suutsime, sest ta on teinud väga stabiilseid tulemusi ja on tõelise võitja hingega."

Viimasel paaril aastal on Relander saavutanud häid tulemusi kõrgemates sõitudes peamiselt oma võistluspartneri Expertiga, kuid andekaid noori hobuseid kasvab tema sõnul hoogsalt peale.

"Mul on väga hea meel, et hetkel on tallis kolm suurema sõidu hobust, kellest kaks liiguvad kiiresti Experti jälgedes," ütles ta. "Seega ootab meid ees väga põnev hooaeg ja vaatame, milleks võimelised oleme. Liigume päev korraga, aga usun, et Aljana on väga tugev kandidaat ka hobuse valikul Rahvuste karika jaoks."

15.-19. mail stardib Relander Eesti takistussõidu võistkonna koosseisus Rahvuste karika põhja regiooni etapil Taanis. Rahvuste larikas on üks maailma vanemaid ja mainekamaid võistkonnavõistlusi, kus Eesti teeb üle aastate taas kaasa.