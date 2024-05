Suure võidu saanud Leverkusen pikendas kaotuseta seeriat

Leverkusen läks kohtumist 13. minutil Granit Xhaka väravast juhtima. 20 minutit hiljem lõi Hugo Ekitike viigivärava, kuid poolajapausile mindi siiski külaliste juhtimisel, kui 44. minutil skooris Patrick Schick.

Teisel poolajal lõi Leverkusen kolm vastuseta väravat: esmalt realiseeris Exequiel Palacios 58. minutil penalti, seejärel lõi Jeremie Frimpong 77. minutil palli vastaste väravasse ning lõppskoori vormistas Victor Boniface, kes oli samuti 11 meetri karistuslöögil täpne.

Leverkusen on nüüd kõikide sarjade peale 48 järjestikuses mängus kaotuseta püsinud, sellega korrati Benfica rekordit – Portugali klubi püstitas kaotuseta seeria rekordi vahemikus 1963. aasta detsember kuni 1965. aasta veebruar. Järgmise kohtumise peab Leverkusen sel neljapäeval, kui Euroopa liiga poolfinaali kordusmängus võõrustatakse AS Romat. Avamängu võitis Leverkusen võõrsil 2:0.

Saksamaa kõrgliiga lõpuni on jäänud veel kaks mänguvooru. Leverkusen on 84 punktiga esimene, teine on Müncheni Bayern 69 ja kolmas Stuttgart 67 punktiga.

Tulemused:

Berliini Union – Bochum 3:4

Frankfurdi Eintracht – Leverkuseni Bayer 1:5

Heidenheim – Mainz 1:1