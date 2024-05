Juul sai pararatturite MK-etapil Belgias 11. ja 13. koha

Naiste C5 klassis pälvis temposõidus võidu austraallanna Alana Forster ajaga 14.46,355. Sakslanna Kerstin Brachtendorf kaotas talle 29,406 sekundiga ja inglanna Morgan Newberry 38,586 sekundiga. 11. koha teeninud Juul jäi võitjast maha kahe minuti ja 15,680 sekundiga.

"Täiesti okei tulemus nii kaotusprotsendi poolest võitjale kui protokolli vaadates, kellest kiiremini finišisse jõudsin," kirjutas Juul sotsiaalmeedias.

59,1-kilomeetrises grupisõidus oli aga parim Argentina pararattur Mariela Analia Delgado (1:36.17), edestades grupifinišis itaallannat Claudia Crettit ja colombialannat Paula Andrea Ossa Velozat. Juul kaotas võitjale täpselt kümne minutiga ja teenis 13. koha.

Meeste H5 klassis võidutses temposõidus hollandlane Mitch Valize (28.23,438), jättes selja taha prantslase Loic Vergnaud' (+0.36,570) ja hiinlase Qiangli Liu (+1.07,152). 19 tulemuse välja sõitnud Lepik kaotas võitjale kaheksa minuti ja 13,855 sekundiga.

69-kilomeetrises grupisõidus teenis Valize taas esikoha (1:49.31). Teine oli sedapuhku Liu (+5.09) ja kolmas Vergnaud (+5.11). Miinusringi saanud Lepik finišeeris 18. positsioonil.

Meeste C4 klassis krooniti temposõidus võitjaks hispaanlane Damian Ramos Sanchez (26.12,656), teise koha teenis prantslane Kevin le Cunff (+0.06,641) ja kolmanda inglane Archie Atkinson (+0.09,773). Nõmme sai 32. koha (+6.30,652).

88,7-kilomeetrises grupisõidus oli parim Le Cunff (2:09.07). Grupifinišis lõpetas teisena Atkinson ja kolmandana Ramos Sanchez. Nõmme jäi võitjale alla 11 minuti ja 34 sekundiga ning teenis 27. koha.

"Grupisõiduga võib rahule jääda, aga kohaga kahjuks mitte, sest punkte saavad ainult 20 esimest," kirjutas Nõmme sotsiaalmeedias. "Väikese segaduse tõttu tegin kaks finišit. Arvasin, et seitsmendal ringil sõitis meie klassi liider mööda, aga siis selgus, et tuleb ikka ka kaheksandale ringile minna. Sättisin esimesel korral nii, et pudelid said tühjaks ja olin linnaringile jõudes ees ning panin viimased 500 meetrit maksimaalselt finišit, kuid siis tuli siiski jätkata ilma joogi ja jõuta, aga mis sa teed. Õnneks õnnestus mul pärast oma grupi väike finiš ka veel võita."

Pararatturite maailma karika sarja kolmas etapp sõidetakse 16.–19. mail Itaalias Maniagos.