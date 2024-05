Igipõlise rivaali alistanud Kanada hokikoondis tuli U-18 maailmameistriks

Kanada võitis kohtumise 6:4 (0:1, 2:2, 4:1). Viimast kolmandikku 2:3 kaotusseisust alustanud Kanada viigistas viimase perioodi keskel 16-aastane Gavin McKenna väravast ning siis visati vähem kui nelja minutiga veel kaks väravat. USA poolelt vastas Brodie Ziemer, aga 1.18 enne normaalaja lõppu saatis McKenna litri tühja väravasse, vormistades sellega kübaratriki ja tuues Kanadale MM-tiitli.

Kanadale on see läbi aegade viies kuld U-18 arvestuses, USA-le 11 kulla kõrvale kuues hõbe.

"See on ausalt öeldes imeline tunne. Tulime kolmandal perioodil mängu tagasi, näitasime sisu ja võitsime kulla, see on kõige tähtsam," ütles Kanada kapten Porter Martone.

USA tegi finaalis 35 ja Kanada 25 pealeviset, seejuures teisel perioodil olid pealevisked 19:5 USA kasuks, aga Kanada väravasuul tegi hea mängu Carter George.

Pronksimängus alistas Rootsi 4:0 Slovakkia.