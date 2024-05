Probleemid rehvidega nurjasid Ruben Volti avavõistluse Itaalias

Ruben Volt tegi sellel nädalavahetusel algust Itaalia kereautode ringrajasarja TCR Italy hooajaga. Esimene etapp, mis sõideti Misano rajal, näitas, et ALM Honda Racing sõitjal on selleks hooajaks head potentsiaali, aga avaetapil nurjasid erinevad probleemid hea tulemuse.

Volt tegi oma Honda Civic Type-R TCR masinaga kvalifikatsioonis viienda tulemuse, seda vaatamata väikestele probleemidele piduritega. Esimeses sõidus oli Volti kiirus väga hea, aga pidi kolmandalt kohalt rehviprobleemide tõttu kahel korral boksi tulema ning see kokkuvõtvalt head tulemust ei toonud.

Teises sõidus ei saanud teisest stardirivist rajale läinud Volt veerevas stardis kõige paremat minekut ja kaotas kohti. Kuna Honda kiirus oli hea, suutis Volt jõuliselt oma positsiooni parandada ja lõpetas sõidu kuuendana.

"Kiirus oli läbi nädalavahetuse hea, kui panime kokku erinevad kvalifikatsiooni sektoriajad, siis ideaalsel ringil oleks meie aeg olnud teine. Esimene sõit oli valus, tänavused rehvid, mida Itaalias kasutame, lihtsalt ei kesta. See ei olnud meie probleem, kahel kolmandikul sõitjatest oli rehvide otsa saamise ja purunemisega probleeme. See on tõsine probleem ja vaatame, kas midagi muutub, sest hetkel ei ole keegi tiimidest sellega rahul," selgitas Volt. "Selleks et võita, peaks sõitma rehve säästes, mis minu hinnangul pole lühemate sõitudega sarja idee. Teises sõidus ei saanud head starti, ei näinud päris hästi foori ja jäin esimestes kurvides karpi. Taas suutsin hoo üles saada ja teha korraliku tulemuse, nüüd oskasin juba ka rehviga paremini arvestada ja kui lõpus hakkasid rehvid otsa saama, siis hoidsin ise ka tagasi."

TCR Italy sarja järgmine etapp sõidetakse 7.–9. juunini Pergusa rajal. TCR Europe sarja järgmine etapp aga juba kahe nädala pärast, 17.–19. mail Belgias Zolderi rajal.