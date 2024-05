Tervisega kimpus olnud Rubljov võidutses Madridi Mastersil

Finaalis alistas 26-aastane neutraalse lipu all mängiv Rubljov 4:6, 7:5, 7:5 esimest korda sel tasemel finaali jõudnud kanadalase Felix Auger-Aliassime'i.

Pärast seda, kui Rubljov 1. märtsil Doha turniiril diskvalifitseeriti, oli ta saanud vaid ühe võidu ja kaotanud neli matši järjest. Madridis aga suutis ta teel finaali alistada veerandfinaalis maailma kolmanda reketi Carlos Alcaraze, seejärel poolfinaalis ameeriklase Taylor Fritzi ning lõpuks ka finaalis Auger-Aliassime'i.

Pärast finaali avaldas Rubljov, et oli sisuliselt kogu turniiri tervisega kimpus. "Mul pole sõnu. Kui teaksite, mida kõike olen viimase üheksa päeva jooksul üle elanud, ei usuks te, et oleksin võimeline tiitlit võitma," sõnas ta. "Olen äärmiselt õnnelik. See on tiitel, mille üle olen kõige uhkem."

"Olin iga päev praktiliselt surnud, ma ei maganud öösiti. Viimased kolm-neli päeva pole ma üldse maganud," lisas Rubljov.

Tema sõnul tabas teda nädala alguses ilmselt mingisugune viirus, mille tõttu paistetas tema kõri üles. "Homme läheme haiglasse kontrolle tegema," ütles ta pühapäeva õhtul pärast võitu. "Esimestel päevadel oli seis nii hull, et sain süüa ainult beebitoitu. Ja kui seis läks justkui natuke paremaks, tekkis kõris põletik, miski ei aidanud. Arstid andsid mulle midagi ja olin võimeline ikka mängima. Siis tekkis mul mingi põletik sõrmel ja jalgadel, ma ei saanud tossegi jalga panna ja nad pidid mulle tuimestava süsti tegema. See oli muinasjutuline nädal, et võiduga lõppes."

Võiduga kerkis Rubljov maailma edetabelis kaks kohta ja on nüüd kuues, Auger-Aliassime tõusis 15 kohta ja paikneb nüüd 20. real.