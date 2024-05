Liverpool lõi Tottenhamile kodupubliku ees neli väravat

Liverpool alustas pühapäeval väravatega varakult, kui Mo Salah 16. minutil Cody Gakpo suurepärase tsenderduse peaga Tottenhami väravasse suunas. Andy Robertson kahekordistas poolaja viimasel minutil Liverpooli edu ning Gakpo lõi ise ka 50. minutil peaga värava, viies Liverpooli 3:0 juhtima.

Vahest kõige efektsem Liverpooli värav oli ühtlasi nende viimane, kui Harvey Elliott 59. minutil suurepärase kauglöögi Tottenhami värava ristnurka paigutas.

Richarlison ja Heung-Min Son tegid enne lõpuvilet veel seisu ilusamaks, kuid Liverpool teenis valju kodupubliku ees siiski võimsa 4:2 võidu, püsides sellega veel Premier League'i esikohaheitluses elus.

Liverpoolil on 36 mänguga 78 punkti, liigaliider Arsenal on 36 mänguga kogunud 83 silma, kuid tiitlikaitsja Manchester City on mänginud ühe mängu vähem ja on Arsenalist punkti kaugusel. Viimasel Meistrite liiga kohal on 67 punkti kogunud Aston Villa, Tottenham jääb neist seitsme punkti kaugusele.

Suure võidu teenis ka Londoni Chelsea, kes lõi kodus West Hami vastu lausa viis vastuseta väravat. Liigatabelis seitsmendal tabelireal asetsev Chelsea on kogunud 54 punkti, viimasel Euroopa Konverentsiliiga kohal asetsev Newcastle on kogunud 56 silma.