Repkin ja Lillemäe aitasid austerlannad hooaja esimese võiduni

Talvel Austriasse Innsbrucki Wackeri ridadesse liikunud kaitsja Rahel Repkin ja poolkaitsja Mari Liis Lillemäe said esimest korda tunda võidurõõmu. Seda matšis Neulengbachi vastu, kui ääreründaja Julia Stützenberger lõi avapoolajal kaks kiiret väravat ning vastasel oli varuks vaid üks tabamus. Mõlemad eestlannad teenisid täismängu, Lillemäe sai üleminutitel kollase kaardi.

See Austria kõrgliiga 15. mänguvoorus teenitud võit oli viimasel pulgal istuva Innsbrucki Wackeri jaoks hooaja esimene. Nüüd on naiskonnal kirjas neli punkti, üheksandal kohal oleval FC Bergheimil on viis silma enam. Hooaja lõpuni on jäänud kolm kohtumist.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.