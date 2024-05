Arsenal säilitas liidrikoha, Haaland kostitas Wolvesi nelja väravaga

Arsenal alistas päeva avakohtumises koduväljakul Bournemouthi 3:0. Võõrustaja asus kohtumist avapoolaja viimasel minutil juhtima, kui Bukayo Saka realiseeris Kai Havertzi teenitud penalti.

Teise poolaja keskel kasvatas eduseisu Leoandro Trossard ning seitsmendal üleminutil vormistas lõpptulemuse Declan Rice'i tabamus.

Liiga parim väravakütt Erling Haaland lisas oma isiklikku väravakontosse neli väravat, kui Manchester City võttis kodumurul Wolverhampton Wanderersi üle kindla 5:1 võidu.

Norralane sooritas kübaratriki juba avapoolajal ja lõi neljanda 54. minutil. City viienda värava skooris 85. minutil Julian Alvarez, külaliste lohutusvärava eest hoolitses 53. minutil Hwang Hee-Chan.

@ErlingHaaland extends his lead in the race for the @Castrol Golden Boot with his four-goal performance against Wolves! pic.twitter.com/Uo7Cmk8kst