TÄNA OTSE | Igipõlised rivaalid Flora ja Levadia kohtuvad 100. korda

Tallinna derbi ehk ajalooline vastasseis Eesti kahe suurima ja edukaima klubi vahel sündis 1999. aastal ning veerandsaja aasta jooksul on kõrgliigas omavahel mängitud 99 kohtumist, millest 40 on võitnud Levadia, 29 Flora ning 30 korda on mängitud viiki.

"See on ikkagi suur number ja äge vastasseis, kindlasti tahame me olla need, kes ikkagi võtavad kolm punkti ära selles sajandas suures derbis," kinnitas Levadia kapten Rasmus Peetson ERR-ile.

Kahe peale 25 Eesti meistritiitlit võitnud klubid pole tänavu liigamängus kohtunud, kuid aprilli alguses mindi omavahel vastamisi Evald Tipneri karikavõistlustel ja siis sai Levadia hilisest väravast 2:1 võidu.

"Karikamänguga sarnane olukord, seal kumbki kaotada ei taha ja mängus on kindlasti võit," märkis Flora peatreener Norbert Hurt. "Mõlemad meeskonnad on motiveeritud, tuleb hoida külma pead ja ei tohi teha rumalaid kaarte, rumalaid vigu, kust see mäng võib hakata kerima teises suunas. Ma arvan, et tuleb targasti mängida seda mängu."

Mõlemad meeskonnad tulevad pühapäevasele mängule vastu võidu pealt. Flora sai viimati võõrsil 3:0 jagu Tallinna Kalevist ning Levadia võttis kodumurul olulise 1:0 võidu Paide Linnameeskonna üle.

Curro Torrese juhendatav Levadia on hooaega võimsalt alustanud. Tabeliliider on senisest kümnest kohtumisest teeninud üheksa võitu ja ühe viigi ning Florat edestatakse juba tosina punktiga. Võidu korral kasvaks Levadia edu lähima jälitaja Nõmme Kalju ees 11-punktiliseks.

Tiitlikaitsjal Floral on praeguseks kirjas neli võitu, samapalju viike ja kaks kaotust, mis annab neile liigatabelis neljanda koha. Võiduga tõuseks Flora kolmandal kohal oleva Paidega võrdsetele punktidele.

Levadia ja Flora sajandast omavahelisest kohtumisest A Le Coq Arenal teevad algusega kell 14.20 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Kohtumist kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Aet Süvari.

Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud Jaan Roos ja Thor Vaas ning neljas kohtunik Tanel Üprus.