Kolm matšpalli päästnud Swiatek sai seekord finaalis Sabalenkast jagu

Kõrgetasemelise matši kahes esimeses geimis nähti koheselt murdeid, siis hoidsid mõlemad oma servi kuni 11. geimini, mil Swiatek murdis teisel võimalusel ja kallutas seejärel enam kui tund aega kestnud avaseti enda kasuks. Teises setis juhtis Sabalenka 2:0 ja 3:1, aga lubas maailma esireketil mõlemal puhul kohe vastu murda. Sellele vaatamata murdis ta veel korra kümnendas geimis ning viis kohtumise otsustavasse setti.

Seisul 6:5 oli Sabalenkal kolmandas setis Swiateki servil kaks matšpalli, ent poolatar tõrjus mõlemad; tegi seda veel korra ka kiires lõppmängus seisul 6:7 ja võitis siis talle lõpuks tiitli toonud kolm punkti järjest. Otsustav sett kestis 80 minutit ja kogu kohtumine kolm tundi ja 14 minutit, millega on ühtlasi senise hooaja pikimaks WTA turniiri finaalmatšiks.

22-aastane Swiatek võitis oma karjääri 20. ja käesoleva hooaja kolmanda tiitli, temast sai pärast Caroline Wozniackit 2012. aastal noorim 20 WTA tiitlini jõudnud mängija.

Pärast Madridis saadud mullust kaotust Sabalenkale on poolatar võitnud järjest seitse finaali. Omavahelised mängud on nüüd seitse-kolm Swiateki kasuks, tänavu oli see neile esimeseks kohtumiseks. Mullu jäi valgevenelanna finaalis peale 6:3, 3:6, 6:3.

"Aitäh, Arina, et mind alati motiveerid ja sunnid mind olema parem mängija. Sinu vastu on alati keeruline mängida," tunnustas Swiatek võidu järel vastast. "Üle kolme tunni, see on pikk aeg - loodetavasti taastume järgmiseks turniiriks ära," naeris Sabalenka.