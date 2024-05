Ilmus Eesti jalgpalli ajaloo raamatusarja teine osa

Eesti esimese jalgpalliajaloo doktori ja pikalt ajakirjanikuna töötanud Indrek Schwede teos on järg kaks aastat tagasi ilmunud raamatule "Eesti jalgpalli ajalugu I osa. Koolipoistest Pariisi olümpiani 1924".

Teine osa käsitleb aastaid 1925–1933. Sel perioodil valmis Eesti esimene jalgpallistaadion, Eestit külastasid Kesk-Euroopa profimeeskonnad, esimene eestlane siirdus Austria profiklubisse, algas Balti turniiride ajastu, Eesti osales kõigi aegade esimeses MM-valikmängus ning jalgpall haaras teiste spordialade ees harrastajate ja publiku arvu poolest kindla juhtpositsiooni.

Ajaloosündmuste kohta kogus Schwede informatsiooni erinevatest allikatest ligi kahekümne aasta jooksul. "Minu peamine allikas on tolleaegne ajakirjandus. Sellele pakuvad tuge arhiivimaterjalid ning vähemal määral käsikirjalised ja suulised mälestused," rääkis Schwede.

Eesti jalgpallilugu on edasi antud kroonika vormis, millele lisandub olulisemate ja värvikamate sündmuste pikem kirjeldus. Raamatu ülesehitus järgib esimest osa. Vaadeldavat ajajärku iseloomustatakse läbi eri tahkude: taktika, treening, (välis)treenerid, mängustiil, kandepind, koolitus, kohtunikud, varustus, mängupaigad, majanduslik olukord, piletihinnad, publik, mängijad, klubid, koondis, meedia, terminoloogia ja jalgpalli tähtsus ühiskonnas.

Raamatu esitlus toimub reedel, 10. mail kell 13 Tallinnas A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses. Kohal on autor ning raamatut on võimalik osta soodushinnaga 40 eurot (ca 30% soodsam kui hiljem poes). Uuel nädalal tulevad raamatud müüki Teamspiriti veebipoodi, kus praegu on saadaval ka raamatusarja esimene osa. Samuti on mõlemad osad müügil suuremates raamatukauplustes üle Eesti.

Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.