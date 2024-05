Madridis tegutsev vigastustont aitas Kanada tennisisti finaali

Veerandfinaalis ei pidanud ta turniiri esimese paigutuse Jannik Sinneri vastu üldse väljakule tulemagi, sest tänavust Austraalia lahtiste tšempionit segab puusatrauma.

Juba enne seda kolmandas ringis oli tšehh Jakub Mensik jätnud mängu pooleli ja poolfinaalis kordas sama teine tšehh Jiri Lehecka (ATP 31.), kellele tegi liiga selg. Sel hetkel oli seis avasetis 3:3 ehk mängijad olid väljakul vaid pisut enam kui pool tundi.

"See on hullumeelne. Ma ei tea, kas seda on varem ühegi teise mängijaga juhtunud, aga minu poolt vaadates on tegemist üsna veidra olukorraga," lausus kanadalane. "Ma ei suutnud uskuda, mis toimub, kui nägin, kuidas ta selja kinni tõmbas. Mul on temast tõesti kahju."

Madridi turniiri on saatnud justkui vigastuste needus, sest juba enne turniiri pidi loobuma maailma esireket Novak Djokovic, samuti langes trauma tõttu konkurentsist Daniil Medvedev ja reedel teatas veerandfinaalis konkurentsist langenud Carlos Alcaraz, et jätab käevigastuse tõttu vahele järgmise turniiri Roomas.

"See on meie spordiala tipus hull aeg. Nii mitmed loobumised. Aga minu jaoks on see mõistagi veider rütm - eriti mitte mängida ja ikka olla finaalis," lisas Auger-Aliassime.

Esikohamängus tuleb tal minna vastamisi Andrei Rubljoviga (ATP 8.), kes alistas esimeses poolfinaalis ameeriklase Taylor Fritzi (ATP 13.) 6:4, 6:3. Erinevalt kanadalasest on Rubljov pidanud kõik oma senised matšid algusest lõpuni pingutama.