Monaco võitis ja Euroliigas ei saanud ka reedel midagi selgemaks

Kohtumine kulges tasavägiselt, aga valdavalt Fenerbahce juhtimisel. Kolmanda perioodi lõpus sai Monaco neljaga peale (48:44), aga viimase veerandi alguses juhtis Fenerbahce taas 52:49. Siis viskas aga Monaco kolm korvi järjest ja mõnepunktist edu hoiti lõpuni.

Marko Gudurici (Fenerbahce) kaugvise 21 sekundit enne lõppu vähendas Fenerbahce kaotusseisu minimaalseks (62:63) ja järgmisel rünnakul kaotas Monaco palli, kuid Scottie Wilbekini (Fenerbahce) kolmene seitse sekundit enne sireeni ei tabanud.

Lõpusesekunditel saatis Donta Hall (Monaco) palli Fenerbahce korvi ja see kuulutas lõppseisu 65:62 külaliste kasuks, mis tähendab, et neljast veerandfinaalist kolmes läheb tarvis viiendat mängu.

Pärast matši lõppu toimus platsil ka väike rüselus, sest Monaco mängija Jaron Blossomgame'il tekkis sõnavahetus Fenerbahce fännidega, kes seepeale platsile tormasid. Midagi hullemat sellest siiski ei juhtunud.

A scuffle broke out after the final whistle of GAME 4 in Istanbul pic.twitter.com/Si2i0v6H5H