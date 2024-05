Korotkov ja Piik lunastasid viimase koondisekoha

Kais pidi algselt mängima oma tavapärase paarilise Jaan Rebeliga, kes ei saanud aga vigastuse tõttu kaasa teha ja nii asendas teda Põldma, vahendab Volley.ee.

Beach House Ülemiste väliväljakul toimunud mängus jäid tulemusega 2:0 (21:11, 21:12) veenvalt peale Korotkov ja Piik, kes sõidavad koos Eesti esipaari Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaarega 18.-20. mail Saksamaal Hamburgis toimuvale C-alagrupi Rahvuste karika alagrupiturniirile, kus vastasteks Saksamaa, Inglismaa, Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Moldova.

Piik ja Korotkov tõdesid, et kvalifikatsoonimäng kulges nende kontrolli all. "Ei olnud täna kordagi tunnet, et see võiks ära minna. Mängisime normaalse tasemega, kuigi oli kohti, kus juurde ka panna, aga sellele vaatamata kindel esitus ja hea võit. Ega rannavõrkpallis sellist koondise väljundit rohkem väga polegi, selles suhtes on see suur asi ja väga uhke tunne on Eestit esindada. Võtame seda täie tõsidusega ja anname maksimumi endast," sõnas Piik.

Olümpiale pääs on ülimalt keeruline, ent mitte võimatu, lisas Korotkov. "Konkurents on tihe, aga šanss on olemas, pall on ümmargune ja päeva lõpus vaatame, kes rohkem võite nopib ja see lähebki olümpiale."

Iga alagrupi võitja pääseb Rahvuste karika finaalturniirile Lätis Jurmalas, mille võitjad tagavad koha Pariisi olümpial.

Naistest esindavad Eestit Heleene Hollas – Liisa Remmelg ning Eva Liisa Kuivonen – Liisa-Lotta Jürgenson.

Eesti naiskond loositi A-alagruppi, kuhu kuuluvad lisaks Leedu, Sloveenia, Austria, Slovakkia ja Rumeenia. Turniir peetakse 17.-19. mail Leedus Vilniuses.