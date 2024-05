Tammepuu sai Poolas viienda koha, Puuraid jätkab rohelises särgis

Velotuuri kolmandal etapil sõitis peale teist vahefinišit peagrupilt eest kümme ratturit, seal hulgas Tammepuu.

Esikoha teenis neist Iisraeli rattur Roei Edinger (2:16.19), kelle järel pääsesid pjedestaalile veel poolakad Szymon Beben (SMS Swidnica), Marceli Pera (Ktk Kalisz – SMS Torun), Wojciech Plonka (Klub Kolarski Tarnovia), Tammepuu ja hollandlane Antoine Quint (Grinta Team Noord).

Peagrupp kaotas võitjale ühe minuti ja 44 sekundiga. Teistest Eesti maanteeratturite koondise liikmetest sai Ron Rooni 15., Joonas Puuraid 24., Arseni Laidinen 66. ja Richard Ründva (+3.33) 98. koha.

"Etapil oli kokku seitse ringi. Iga ringi alguses oli umbes kilomeetrine mägi. Meie tulemuseesmärgiks oli hoida Puuraidi rohelist särki ja teenida Roonile etapivõit. Treeningeesmärgiks oli finišiks rongi harjutamine," ütles Eesti maanteeratturite koondise treener Andri Lebedev.

"Rohelise särgi kaitsmiseks oleks piisanud ühe vahefiniši võitmisest, mille kohe esimeses ära tegime. Poisid läksid aga millegi pärast teist ka tegema, kuigi sai öeldud, et ühest piisab. Kulutasime end seal natuke liiast ja ei pidanudki kaua ootama kuni jooksikud eest said. Kaks eesmärki said täidetud, aga etapivõitu peame homme uuesti proovima," lisas Lebedev.

Velotuuri üldarvestuses on Tammepuu (+0.06) viiendal, Joonas Puuraid (+1.19) 14., Rooni (+1.41) 15., Laidinen (+1.47) 31. ja Ründva (+3.36) 60. kohal. Liidriks kerkis Beben, kuid Peral on temaga sama aeg. Quint kaotab neile viie sekundiga.

Laupäeval sõidetakse velotuuril viimane, 85-kilomeetrine etapp Grudziadzi linnas ja selle lähiümbruses.