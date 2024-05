Looduskatastroof sunnib MotoGP-d kalendrit ümber tegema

Venemaad ja Kasahstani põhjaosa on sel kevadel tabanud viimase 80 aasta suurimad üleujutused. Kasahstani võimud on evakueerinud ligi 117 000 inimest.

Mootorrataste ringrajasõidu kuninglik sari MotoGP pidi tänavu juunikuus esmakordselt etapi Kasahstani pinnal korraldama, täpsemalt riigi suurimas linnas Almatõs Sokoli ringrajal, kuid organisatsioon teatas reedel, et võistlus lükatakse teadmata ajaks edasi.

"MotoGP ei soovi tekitada lisakoormust Kasahstani ametiasutustele või hädavajalikele teenustele, kes aitavad kümneid tuhandeid abivajajaid kogu riigis," seisis MotoGP avalduses.

MotoGP karussell tahtis Kasahstanis kanda kinnitada juba mullu, kuid etapp jäi siiski ära, sest Almatõs asuv ringrada ei saanud õigeks ajaks võistluseks valmis.

Sarja järgmine osavõistlus leiab aset ülejärgmisel nädalavahetusel Prantsusmaal. Nelja etapi järel on üldarvestuses esikohal hispaanlane Jorge Martin 92 punktiga. Talle järgnevad tiitlikaitsja itaallane Francesco Bagnaia (75 p) ja itaallane Enea Bastianini (70 p).

The latest version of the 2024 #MotoGP calendar



Any further updates on the #KazakhstanGP will be published once confirmed pic.twitter.com/lE40lDQJHd