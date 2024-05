GALERII | Tallinnas avati Eesti esimene piljardispordi saal

Neljapäeval avati Tallinnas T1 keskuses Predator piljardispordi akadeemia. Tegu on Eesti esimese piljardispordi saaliga, kus ala harrastajate käsutuses on kaheksa tipptasemel võistluslauda.

T1 keskuse kolmandal korrusel asuva Predator piljardispordi akadeemia avas Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Näidismatši pidasid avamisel Eesti tippmängijad Denis Grabe ja Andres Petrov, kelle mõõduvõtmises jäi peale Grabe skooriga 7:2.

"Olen piljarditreeninguid viinud läbi regulaarselt juba alates 2011. aastast ning sellise koha järgi, kus tegeletakse vaid spordiga ning kus puudub toitlustus, on olnud äärmiselt suur vajadus," ütles Predator piljardispordi akadeemia ja Kalevi piljardikooli asutaja ning treener Kristjan Kuusik.

"Piljardispordi saali avamisega täitub üks minu kauaaegne suur unistus. Soovin, et kõik noored ja täiskasvanud sportlased saaksid maksimaalselt nautida treeningprotsessi. Olen kindel, et sellest spordisaalist sirguvad mitmed tippsportlased, kes tiitlivõistlustelt Eestile medaleid toovad," lisas Kuusik.

Predator piljardispordi akadeemias on Eesti esimesed Predator Apex võistluslauad, mida kasutatakse ka maailma suurimatel võistlustel.

Viimati Las Vegases toimunud 10-palli MM-il saavutas Predatori klubi mängija Denis Grabe kolmanda koha ning tõi sellega Eestile esimese individuaalse piljardispordi MM-medali täiskasvanute arvestuses.

"Hea meel on tõdeda, et Eesti noortel piljardisportlastel tekib võimalus piljardiga äärmiselt kvaliteetses spordisaalis tegeleda," märkis maailma edetabelis 9. kohal olev Grabe.

Kalevi Piljardikooli nimi jääb erahuvikoolina kehtima, kuid klubi nimeks on nüüd Predator piljardispordi akadeemia. Piljardispordi saal on klubi liikmetele avatud ööpäevaringselt ning samuti on liikmetele parkimine T1 parkimismajas tasuta.

Predator piljardispordi akadeemia sisearhitektuurse lahenduse autorid on Koko arhitektid.