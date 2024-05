Dortmundi talisman lahkub hooaja lõpus klubist

"Ma olen uskumatult tänulik ja uhke selle erilise aja eest, mille sain Dortmundi Borussia ridades veeta. Ma olen siin üle poole oma elust olnud ja nautisin igat päeva, kuigi loomulikult tuli ette ka raskeid hetki," ütles Reus.

"Ma juba praegu tean, et mul on väga keeruline hooaja lõpus hüvasti jätta. Samas mul on hea meel, et nüüd on selgus majas ja saame täielikult keskenduda viimastele tähtsatele mängudele, mis on meil veel ees. Meil on kindel siht silmade ees ja me kõik tahame seda saavutada. Selleks vajame igaüht meie uskumatutest fännidest, keda tahaksin tänada aastatepikkuse toetuse eest."

Seitsme-aastasena Dortmundi akadeemiaga liitunud Reus debüteeris Saksamaa kõrgliigas 2009. aastal hoopis Mönchengladbachi Borussia särgis. Reus vahetas Mönchengladbachi särgi uuesti Dortmundi oma vastu 2012. aastal ning on tänaseks löönud 424 mänguga 168 väravat.

34-aastane ründav poolkaitsja hoiab klubi ajaloos mängude arvestuses neljandat kohta ning temast on rohkem väravaid löönud üksnes Alfred Preissler (177).

Kahel korral Saksamaa aasta jalgpalluriks nimetatud Reus on Dortmundis veedetud tosina aasta jooksul võitnud kaks Saksamaa karikat (2017, 2021) ja kaks superkarikat (2013, 2019). Üheskoos teeniti ka Meistrite liiga hõbemedal (2013).