Indiana Pacers lükkas Milwaukee Bucksi auti, edasi ka New York Knicks

Kui põhihooajal oli Indiana võitnud omavahelisest viiest mängust neli, siis oma paremust tunnistati ka play-off'is. Kuigi meeskond oli idakonverentsis alles kuues, siis tegelikult teeniti Milwaukeest kõigest paar võitu vähem.

Kindlasti avaldas oma mõju see, et Milwaukee pidi tulema toime tähtmängija Giannis Antetokounmpo abita, kes venitas põhiturniiri lõpus oma säärelihast ega saanud Indiana vastu kaasa teha.

Kuuendas mängus jagunesid punktid meeskonna paremate vahel üsna võrdselt: Obi Toppin panustas 21, T.J. McConnell 20, Pascal Siakam 19 ja Tyrese Haliburton 17 silmaga. Haliburton jagas kümme ja McConnell üheksa resultatiivset söötu.

Damian Lillard juhtis Milwaukee vägesid 28 punktiga, Bobby Portis ja Brook Lopez toetasid 20 silmaga, neist Portise arvele jäi ka 15 lauapalli.

Edasipääsu kindlustas ka New York Knicks, kes alistas võõrsil Philadelphia 76ersi 118:115 (36:22, 15:32, 32:29, 35:32) ja jõudis järgmisse ringi mängudega neli-kaks.

Viimasel minutil oli seis viigis, aga 25,1 sekundit tabas Josh Hart (New York) otsustava kaugviske. Pärast kiiret aja mahavõtmist suutis Joel Embiid (Philadelphia) vahe minimaalseks vähendada, aga viimaste sekundite vigade ja vabavisete rägastikus säilitas New York oma väikse edu.

Jalen Brunson oli 41 punkti ja tosina tulemusliku sööduga võitjate parim. Donte DiVincenzo lisas 23 silma ja seitse tulemuslikku söötu. Philadelphia jaoks ei olnud Embiidi 39 punkti ja 13 lauapalli piisavad.