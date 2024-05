Kolmanda kaotuse järjest saanud Tottenhami Meistrite liiga šanss on kustumas

Chelsea lõi ühe värava kummalgi poolajal: 26. minutil skooris Conor Gallagheri antud karistuslöögist peaga Trevoh Chalobah ja 72. minutil tagasipõrkunud pallist samuti peaga Nicolas Jackson.

Aprilli keskel kaotas Tottenham võõrsil Newcastle Unitedile 0:4 ja eelmisel nädalal kodus teisele Põhja-Londoni klubile Arsenalile 2:3 ning meeskonna võimalused Meistrite liigasse jõuda on kokku kuivamas.

Inglismaal on Meistrite liigas neli kohta ja hetkel hoiab Arsenali, Manchester City ja Liverpooli järel neljandat positsiooni Aston Villa, kel on Tottenhamist seitse silma enam. Tõsi, Londoni klubil on ka üks kohtumine varuks ehk kokku pidada veel neli mängu.

Chelsea hooaeg pole samuti soovitult kulgenud, kuid pole võimatu, et meeskond jõuab järgmiseks hooajaks Euroopa Konverentsiliigasse, kuhu pääseb kõrgliiga kuues klubi. Hetkel on sel positsioonil Manchester United, kes edestab kaheksandal kohal olevat Chelseat vaid kolme silmaga.