Mõttus jõudis Portugalis vihmast ja külmast hoolimata kolme hulka

Kaksikvõidu teenisid kodupubliku rõõmuks Raquel Queiros (BH Coloma Team; 1:45.15) ja Joana Monteiro (1:46.40). Mõttus jäi võitjast nelja minuti ja kahe sekundi kaugusele, vahendab EJL.ee.

"Kuna sadas ja temperatuur oli 3-5 kraadi kandis, siis oli teada, et see saab olema üks ellujäämine," ütles Mõttus. "Juba stardis olid mul sõrmed ja varbad külmunud. Hüppasin ja vehkisin kätega, aga sellest polnud suurt abi. Stardist sain koos kahe liidriga esimese poole ringiga väikese vahega eest. Ringi raskemal tõusul jäin neist tasapisi maha. Sealt lõpuni sõitsingi üksi ja ei näinud ees kedagi ega ka tagant kedagi tulemas. Viimasel kahel ringil läks käikude vahetamine ka üpris keeruliseks. Kokkuvõttes oli üks ellujäämine ja seda oli ka tulemustest näha, et kõigi jaoks olid keerulised olud."

Eliitklassi meeste hulgas pälvis võidu portugallane Mario Costa (1:31.43). Teise koha sai tema kaasmaalane Roberto Ferreira (1:32.10) ja kolmanda koha hispaanlane Saul Lopez Alvarez (1:34.39).