Greete Steinburg jätkab Marokos esikolmikus

Kolmandal, 91-kilomeetrisel etapil oli naiste konkurentsis kolmandat päeva järjest parim Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) ajaga 3:03.02. Teisena finišeeris Pilar Fernandez Hernandez (KH7 3; 3:03.09) ja kolmandana Steinburg (3:16.44), vahendab EJL.ee.

"Oli korralik kihutamine nagu arvata oli," tõdes Steinburg welovecycling.ee sotsiaalmeedia lehekülje vahendusel. "Kohe algul jäin esimesest grupist maha. Seejärel sõitsin terve ülejäänud etapi oma grupiga. Vahepeal oli nii tugev vastutuul, et üksi polnud sealt kuskile enam minna. Pigem ma selliseid sõite ei naudi. Oli palju positsioonivõitlust ja vaimselt oli väga raske. Üksinda oleks kindlasti veel raskem olnud."

Neljandal, 119-kilomeetrisel etapil lõpetasid eliitklassi naised taas samas järjekorras. Kortekaasi ajaks mõõdeti 4:07.10, Fernandez Hernandezi ajaks 4:18.52 ja Steinburgil 4:33.08.

"Oli võisltuse pikim etapp. Vaimselt oli see sõit väga raske mu jaoks. Ma ei tunne end mugavalt kruusal suurtes gruppides sõitmisel. Tehnilisi lõike väga ei olnud. Ettevaatlik peab ikka kividel olema, et rehvid puruks ei läheks," ütles Steinburg. "Kui pool oli sõidetud, siis mõtlesin, et võiks juba läbi saada. Hea meel, et pidasin kenasti vastu ja ratas samuti."

Mitmepäevasõidu üldarvestuses juhib Kortekaas koguajaga 16:00.07. Fernandez Hernandez on teine ajaga 16.42.00 ja Steinburg kolmas ajaga 17:16.20.

Viiendal etapil ootab rattureid 100 kilomeetrit ja kuuendal etapil 69 kilomeetrit.