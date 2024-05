VIDEO | Mesilasparve kõrvaldanud mesinik sai MLB mängul esimese viske teha

Diamondbacks teatas vahetult enne mängu algust ühismeedias, et Dodgersiga kohtumise algus lükkub mõneks ajaks edasi, sest üks mesilasparv oli kodupesa tagusel võrgul sobiva koha leidnud.

Õnneks reageeris kutsungile aga kohalik mesinik Matt Hilton, kellest sai Arizonas üleöö kangelane. Hilton viis sumisejad ohutult ära ning sai siis kodumeeskonna poolt võimaluse visata välja mängu tseremoniaalne esimese viske.

Hilton ütles pärast mängu, et oli parajasti oma poja pesapallimängul, kuid hüppas kiirelt autosse. "Õnneks ei olnud üldse liiklust," sõnas mesinik. "Mõtlesin, et tulen ja teen oma töö ära, aga see oli päris naljakas, sest tuhanded inimesed elasid kaasa. Natuke närviline olukord, ma ei hakka valetama. Palju survet, et see mäng lõpuks käima saaks."

MVBee!



Beekeper Matt Hilton was called in when last night's @Dbacks - @Dodgers game was delayed by a colony behind home plate.



Not only did he handle the situation, he then threw out the first pitch! pic.twitter.com/LPsVGDHzQa