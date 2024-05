Viimane rannavollekoondise paar selgitatakse otsustava matšiga

Eesti meeste ja naiste rannavõrkpalli koondised osalevad maikuus Rahvuste karika alagrupiturniiril, et püüda piletit Pariisi olümpiamängudele. Neljast paarist kolm on selgunud, viimane selgub 3. mail.

Naistest esindavad Eestit Heleene Hollas – Liisa Remmelg ning Eva Liisa Kuivonen – Liisa-Lotta Jürgenson. Meestest on üheks paariks Eesti esiduo Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar. Teise paari selgitavad omavahelises kvalifikatsioonimängus Kaur Erik Kais – Jaan Rebel ja Dmitri Korotkov – Urmas Piik, vahendab Volley.ee.

Kvalifikatsioonimäng peetakse 3. mail kell 16.00 Ülemiste Beach House'i väliväljakul.

Koondise peatreener Rivo Vesik ütles, et omavaheline kohtumine on ainuõige variant. "Kuna meil on veel kaks võistkonda, kes teevad aastaringselt liival trenni ja on ka vastava tasemega, on kõige õigem teha omavaheline kohtumine, et selgitada välja teine paar, kes esindab Eestit olümpia kvalifikatsiooni turniiril," sõnas treener.

Eesti naiskond loositi A-alagruppi, kuhu kuuluvad lisaks Leedu, Sloveenia, Austria, Slovakkia ja Rumeenia. Turniir peetakse 17.-19. mail Leedus Vilniuses.

Mehed hakkavad mõõtu võtma 18.-20. mail Saksamaal Hamburgis toimuval C-alagrupi turniiril, kus vastasteks Saksamaa, Inglismaa, Luksemburg, Sloveenia, Küpros ja Moldova.

Iga alagrupi võitja pääseb Rahvuste karika finaalturniirile Lätis Jurmalas, mille võitjad tagavad koha Pariisi olümpial.