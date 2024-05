TÄNA OTSE | Eesti jäähokikoondis püüab Hollandi vastu teist võitu

Leedus toimuvat turniiri kahe suure kaotusega (0:8 Ukrainale, 1:6 Leedule) alustanud Pääsukesed avasid võiduarve, kui alistasid lisaajal kapten Robert Rooba väravast Hispaania 4:3.

Peatreener Petri Skriko ütles ERR-ile, et tunneb meeskond on muutunud kartlikuks. "Ei suutnud võimalusi ära lüüa, aga see just näitab ka meeskonna seisu, et ühest veast hakkab kaardipakk kuidagi lihtsalt lagunema," sõnas juhendaja.

"Miskipärast on meeskond muutunud kuidagi kartlikuks, ei julge mängida. Oleme treeneritega üritanud mängijaid julgustada, et pole hullu, see on kõigest sport, kuid litter põrkab ja meeskond ei julge nagu mängidagi. Ma ei tea, millest see on tekkinud, aga paraku on seda platsil näha."

Kolmapäeval on eestlastel võimalus aga MM-turniiril võidukalt jätkata, kui vastu tuleb seni kõik kolm kohtumist kaotanud Holland.

Kolmapäeval lähevad vastamisi veel Ukraina ja Hispaania ning Hiina ja Leedu.

Ukraina ja Leedu on võitnud seni kõik kolm mängu ja on üheksa punktiga tabelitipus, kuid Ukraina on võimsa 21:0 väravate vahega esikohal. Kolmandal tabelireal on kuus punkti kogunud Hiina, Eesti on kahe silmaga neljas, Hispaania ühe punktiga viies ning Holland nulliga viimane.