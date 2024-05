TÄNA OTSE | Paide üritab Levadia võimsat hoogu pidurdada

Levadia on pidanud sel hooajal Premium liigas üheksa kohtumist ning ei ole kaotusvalu tundma pidanud. Vaid ühe korra viiki mänginud klubil on 25 punkti ning edu lähima jälitaja, Nõmme Kalju FC, ees on kaheksa silma.

Viimasest neljast Premium liiga kohtumisest vaid ühe punkti teeninud Paide jääb Kaljust ühe silma kaugusele ning näeb kolmapäevast kohtumist Levadiaga võimalusena end tõestada. "Me teame, et viimased kaks tulemust pole meile rahuldust pakkunud ja seetõttu tuleb Levadia mäng õigel hetkel," sõnas treener Ivan Stojkovic.

"See on mäng, kus saame näidata, kes me oleme. Me teame, kui oluline see mäng on ja mida meil teha tuleb. Me austame oma vastast, suurepärast meeskonda suurepärase kvaliteediga, kuid teame samuti, et meilgi on suur kvaliteet," lisas juhendaja.

Vähe sellest, et Levadia on nii võidukalt mänginud, on nad lubanud endale sel hooajal lüüa vaid kolm väravat. Vastase võrku on saadetud aga lausa 29 palli, neist kaks 31. märtsil ka Paide võrku.

"Me oleme juba mänginud Paide vastu ja see oli väga raske," sõnas Felipe Felicio. "Olen kindel, et ka [kolmapäeval] on väga raske, aga me peame uskuma enda kvaliteeti, uskuma sellesse, mida me oleme sellel hooajal juba teinud. Peame need asjad ellu viima, et saada tähtsad kolm punkti."

Teises mängus kohtuvad kell 19.00 Sportland Arenal JK Tallinna Kalev ja Tallinna FC Flora.