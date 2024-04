Võru Rally jääb majanduslikel põhjustel ära

"Võru Rally ärajäämine on tingitud hetkel valitsevast ja üha süvenevast keerulisest majandusseisust, mis tekitas ootamatuid puudujääke ürituse eelarves. Kahjuks tuleb tõdeda, et täna on üleüldiselt majandusliku toetuse leidmine väga keeruline ning on selge, et paraku puhtalt entusiasmist, pealtvaatajate piletitulust ning rallisõitjate endi panusest läbi osavõtutoetuse ei piisa. Loodetavasti on tulevik helgem ja mingil hetkel saame taas kiireid autosid Võrumaal Eesti meistrivõistluste raames kihutamas näha," tõdes Võru Rally direktor Jakko Viilo.

Võistluse ärajäämine oli kurb uudis ka Eesti Autospordi Liidule, kus uute korraldajatega oli juba töö täies hoos.

"Kõige rohkem on Võru Rally ärajäämise pärast kahju sellest, et väga suure entusiasmiga ja professionaalse lähenemisega alustatud projekt jäi kahjuks pooleli. Meil olid juba koosolekud peetud ja töörollid jaotatud, kuid kahjuks majandusliku seisu vastu ei saa," sõnas EAL rallikomitee esimees Emilia Abel.

Eesti Autospordi Liit otsib ära jäänud meistrivõistluste etapile alternatiivi ja ühe variandina on kaalumisel 9.-10. augustini Lätis sõidetav Cesise ralli.

"Kaalume Cesises sõidetavat võistlust asendusetapina, kuid selles osas ootame nädala jooksul võistlejate tagasisidet, et kas oleks huvi Lätis sõita või mitte ja seejärel teeme otsuse. Sealse korraldajaga on kontakt olnud ja nad oleks Eesti meistrivõistlustel osalejatest huvitatud ning kõigile leiduks seal kandis ka ööbimine. Kuna Võru Rally oli ka Läti meistrivõistluste etapp, siis on otsuse ees ka lätlased, kes kaaluvad osalemist juulis sõidetaval Rally Estonial," jätkas Abel.