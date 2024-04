Eesti ratsutajad võistlevad pika vahe järel olulisel suurvõistlusel

Eesti koondis stardib 15.-19. mail Rahvuste Karika Põhja regiooni etapil Taanis. Esimesel etapil esindavad Eestit My Relander, Madis Morna, Jüri Sokolovski ja Stanislav Teder. Samuti on koondisel plaanis osaleda Põhja regiooni teisel etapil Norras, mis toimub 5.-9. juunil.

Võistkonna esindajana on sportlastega kaasas ka takistussõitja ja treener Rein Pill, kes on kuulunud Eesti võistkonda mitmel korral, tuues koju ka kaks etapivõitu.

Möödunud aastal parimaks Eesti takistussõitjaks valitud My Relanderi sõnul on see väga suur saavutus, et üle pika aja saadi sellise olulise suurvõistluse jaoks võistkond kokku.

"Kindlasti ei saa esimesel korral kohe võitu eesmärgiks seada, küll aga on hea end teiste riikidega proovile panna ja näha, milline on meie tegelik tase. Kindlasti arendab see nii ratsanikke kui ka hobuseid. Meie võistkonda kuuluvad tugevad sõitjad ja hobused, seega anname endast parima ja vaatame, milleks võimelised oleme," sõnas Relander.

Möödunud sügisel toimunud Tallinn International Horse Show MK-etapi võitja Madis Morna arvates on lootustandev, et Eesti sai võistkonna kokku just noorema põlvkonna sportlastest.

"Hea meel on tõdeda, et leidub sõitjaid ja hobuseid, kes suudavad nii kõrgel tasemel võistelda. Minule isiklikult on väga motiveeriv kuuluda Eesti võistkonda ja kindlasti annan endast parima."

Rahvuste Karikas on ainus takistussõiduvõistlus, kus riikide võistkonnad võistlevad üheaegselt kõrgeima koha eest. Seega on tegemist ainukese rahvusvaheliselt koostatava riikide paremusjärjestusega.

Rahvuste Karika võistlused on sel aastal ka oluliseks treeningplatvormiks just neile sportlastele, kes valmistavad oma hobuseid ette tänavusteks Pariisi olümpiamängudeks. Sarja finaal toimub 5.-8. septembril Varssavis.

Eesti osales viimati Rahvuste Karikal 2012. aastal, mil saavutati Ruilas peetud etapil teine koht. Eesti ratsutajad on etapivõite teeninud kahel korral – 1992. aastal Moskvas ja 2007. aastal Bratislavas. Rahvuste Karikas on üks maailma vanimaid ja auväärsemaid võistkonnavõistlusi, mis sai alguse 1909. aastal.