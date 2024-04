Ameerika korvpalliikoon riputas ketsid varna

"Minus peituv võitlejahing tahaks veel ühe hooaja mängida, kuid ma tean, et nüüd on õige aeg lõpetada. Minu süda ja keha teadsid seda juba ammu, aga mul oli vaja mõistusele natukene aega anda, et suudaksin sellega leppida," teatas Parker ühismeedia vahendusel.

38-aastane Parker oli tõeline sarivõitja, teenides hulgaliselt meistritiitleid nii ülikoolis, profitasemel kui ka rahvusvahelises konkurentsis. Parker vedas Tennessee ülikooli kahel korral NCAA meistriks (2007, 2008), pälvides mõlemal puhul finaalturniiri parima mängija tiitli.

2008. aastal WNBA draft'is esimesena valituks osutunud Parker võitis ookeanitaguses tippliigas meistritiitli kolme erineva naiskonnaga (2016, 2021, 2023). Ühtlasi valiti Parker kohe oma esimesel profihooajal WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks, teise MVP auhinna teenis ta 2013. aastal.

Euroopas tuli ta korra Euroliiga meistriks (2013) ja viiel järjestikusel aastal Venemaa meistriks (2011-2015). Rahvuskoondisega võitis ta olümpiakulla 2008. aastal Pekingis ja 2012. aastal Londonis.

"Candace oli teerajaja. Lisaks kõigele muule on ta suurepärane inimene," kommenteeris Parkeri kunagine treener Sandy Brondello. "Loodetavasti tema saavutusi tähistatakse. Tema lõpetamine on valus hoop naiste korvpallile. Kuid igaüks teab, millal on õige aeg."