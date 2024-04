Igiliikur Vardy kõmmutas Leicesteri rekordilise tiitlini

Leicesteri kolmest väravast kaks kirjutati 37-aastase Jamie Vardy nimele, viimase tabamuse eest hoolitses noor ääreründaja Kasey McAteer.

Eelmisel hooajal kõrgliigast välja langenud, ent nüüd kohe tagasi tippseltskonda tõusnud Leicester teenis rekordilise kaheksanda esiliiga tiitli. Rebaste hüüdnime all tuntud meeskond jagas seni seitsme tiitliga esikohta Manchester Cityga.

Pep Guardiola endise abimehe Enzo Maresca käe all on Leicester tänavusel hooajal võitnud 45 liigamängust 31, viigistanud neli ja kaotanud 10.

"Saime lõpuks oma eesmärgi täidetud ja viisime klubi tagasi sinna, kus ta olema peab. Hetkel on minu hinges väga suur kergendus. Nüüd saame pidustusi nautida," sõnas Maresca esmaspäevase võidu järel.

Leicester võib eeloleval laupäeval korrata 104 aastat tagasi püstitatud esiliiga hooaja võitude rekordit (32), kui nad alistavad viimases voorus Blackburn Roversi. Ühtlasi saaks Leicesterist võidu korral esimene klubi, kes on kahel korral kogunud esiliigas 100 või rohkem punkti.

