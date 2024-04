VAATA OTSE | Eesti loodab MM-il võiduarvet avada

Pärast puhkepäeva jääle naasev Eesti koondis on kaotanud mõlemad senipeetud kohtumised, kui avamängus jäädi 0:8 alla Ukrainale ja seejärel kaotati võõrustajale Leedule 1:6.

Eesti koondise kapten Robert Rooba tõdes pärast kaotust Leedule, et MM-turniir pole alanud eriti roosiliselt. "Ma olen ise seda meelt olnud, et siin turniiril ei ole ühtegi kerget vastast. Seitsme päevaga viis mängu. Kõik on võimalik. Kuid fakt on see, et me peame oma mängu üles leidma, kui tahame midagi siin turniiril saavutada," ütles Rooba ERR-ile.

Eesti tänaseks vastaseks on mullu teise divisjoni A-grupi võitjaks tulnud Hispaania, kellega viimati mängiti tosin aastat tagasi. Hispaania on sarnaselt Eestile kaotanud mõlemad senipeetud kohtumised, kuid parema väravatevahega.

Eesti ja Hispaania kohtumist kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras. Stuudios on Aet Süvari ja Märt Eerme.

Teistes tänastes mängudes lähevad vastamisi Ukraina - Hiina ning Leedu - Holland.

Alagrupi seis enne kolmandat vooru:

1. Ukraina - 6 punkti (väravatevahe 12:0)

2. Hiina - 6 p (10:1)

3. Leedu - 6 p (9:1)

4. Holland - 0 p (0:7)

5. Hispaania - 0 p (1:10)

6. Eesti - 0 p (1:14)