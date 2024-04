Rekordilist MM-tiitlit jahtiv O'Sullivan jõudis raskusteta veerandfinaali

O'Sullivan võitis pühapäeval neli partiid järjest ja läks 13 freimivõiduni peetud matši 10:4 juhtima, enne kui Day lõpetas päeva kahe järjestikuse partiivõiduga ning andis endale teiseks päevaks võimaluse. O'Sullivan võitis aga neljast esmaspäevasest partiist kolm ja pääses koondskooriga 13:7 kaheksa parema sekka.

Avaringis teise waleslase Jackson Page'i 10:1 alistanud O'Sullivan jahib Sheffieldis rekordilist kaheksandat MM-tiitlit ning kohtub veerandfinaalis Jack Lisowski ja Stuart Binghami vahelise kohtumise võitjaga.

"Ma pole eriti hea ega eriti halb, vaid keskpärane - ja see on hea koht, kust end leida," rääkis 48-aastane O'Sullivan võidu järel. "Tean, et pean paremini mängima, aga 2013. aasta MM-il ei mänginud ma hästi kuni viimase võistluspäevani. Olen alati optimistlik ja tean, et mida kauem ma konkurentsis püsin, seda suurem on tõenäosus, et üks hetk leian oma mängu. Mõnikord seda ei juhtugi, aga pead lihtsalt mängus püsima."

2020. aastal MM-finaalis O'Sullivanile kaotanud Kyren Wilson alustas avaringis neljakordse tiitlivõitja Mark Selby konkurentsist lülitanud MM-debütandi Joe O'Connori vastu esmaspäeva samuti 10:6 eduseisus, aga suutis võita kolmest kolm ja jääb veerandfinaalis vastast ootama John Higginsi ja Mark Alleni põnevast kohtumisest.

O'Sullivani tabelipoolel on teises veerandfinaalis vastamisi Judd Trump ja Jak Jones, ülemises tabelipooles veel David Gilbert ja Stephen Maguire.