Tallinn International Horse Show toob tagasi koolisõidu MK-etapi

Võistluse peakorraldaja, Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Riina Pilli sõnul pakub koolisõidu tagasi programmi lülitumine kohalikele sportastele võimaluse end taas kodus rahvusvahelise taseme võistlustel proovile panna.

Võrreldes mullusega leiab Eesti suurima olümpiaalade sisehalli spordisündmuse kavast ka värske meelelahutusprogrammi. Tänavu pakuvad võistlussõitude vahel publikule silmailu Anne-Gaelle Bertho ning tema hobused Prantsusmaalt. Muusikalist naudingut pakub ansambel Pur Mudd Eestist.

Koolisõiduvõistlused on Tallinn International Horse Show kavas reedel ja laupäeval. Hobulausuja Anna-Gaelle Bertho hobushow on programmis reedel ja pühapäeval ning ansambel Pur Mudd astub üles laupäeval. Täpsem info sündmuse programmi kohta on leitav ürituse kodulehelt.

Tallinn International Horse Show ühendab endas tipptasemel ratsaspordi, meelelahutuse ning ehedad elamused hobumaailmast. Sündmuse korraldamisele aitavad kaasa pea 40 kohalikku ettevõtet ja organisatsiooni koos 200 vabatahtlikuga.