Robin Liksor sai paraujumise EM-il neljanda koha

"Neljas koht on tehniliselt kõrgeim koht, mille olen tiitlivõistlustel saavutanud, mis on suures pildis väga tore, kuid ajalise poole pealt pole tulemustega rahul. Ootasin endalt tegelikult natukene kiiremat aega kui lõpuks tuli. Sõltumata tulemusest ei lase ma pead siinkohal norgu, vaid teeme treeneriga analüüsi, et mida saaks paremini teha ja teeme sealt tööd edasi," sõnas Liksor võistluse järel.

Susannah Kaul (S10) lõpetas EM-i 100 m selilujumises saavutatud seitsmenda kohaga, ajaks 1.17,20. 50 m vabaltujumises oli Kaul kaheksas (29,22) ja 100 m vabaltujumises kümnes (1.05,72).

"Oli väga äge taas tiitlivõistlustel teistega mõõtu võtta! Olustiku ja korraldusega jäin igati rahule ning ka tulemused olid ootuspärased. Töötame edasi sihiga Pariisi paraolümpia poole!" sõnas Kaul.

Matz Topkin (S4) võitis 50 m seliliujumises pronksmedali ajaga 43,90 ning oli 50 m vabaltujumises üheksas (44,62).

"Võib öelda, et minu jaoks oli EM edukas vaheetapp tänavusel paraolümpia-aastal. Pärast umbes poole aastast võistluspausi oli 50 m seliliujumine peaaegu nii ideaalne nagu oodata võiks, mõned pisiasjad on heaks analüüsikohaks. Kõrvalala 50 m krooli oli tunduvalt raskem - eelmise päeva tugev ujumine andis veel füüsiliselt tunda ja seetõttu ei olnud sooritus sugugi parimate hulgas. Aeg 44.62 on isegi üllatavalt hea, kõike arvesse võttes. Järgmised kuud enne POM-i osalen kindlasti veel vähemalt ühel võistlusel ja suvel ootab mind ees kaks treeninglaagrit; kõik eesmärgiga, et 7. septembril, kui POM-il toimub minu 50 m seliliujumine, olla täielikult valmis ja parimas vormis," kommenteeris Topkin.

Eesti paraujujatest on hetkel kindlustanud koha Pariisi paraolümpiamängudel Matz Topkin ja Robin Liksor.