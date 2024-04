Pruus sai Itaalias kolmanda koha, Mõttus Portugalis neljas

Itaalias pälvis soolovõidu Pruusi meeskonnakaaslane Jakob Dorigoni ajaga 1:53.57. Nicola Taffarel (Metallurgica Veneta MTB Pro Team) ja Pruus kaotasid talle ühe minuti ja kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Olen täitsa rahul. Tundub, et konditsioon hakkab vaikselt paranema. Peale ebaõnnestunud aasta algust on hea jälle poodiumile astuda," sõnas Pruus. "Kannatasin tugeva tempo ära, kuid teisele tõusule jõudes ei suutnud enam tempomuutustega kaasa minna. Võtsin oma rütmi ja lootsin, et suudan pärast ette tagasi sõita."

Pruusi selle aasta järgmised suuremad võistluseesmärgid on seotud 12. mail peetava Costa del Etruschi maratoniga ja 26. mail Tšehhis Nove Mestos toimuva maailma karika sarja etapiga. "Sel nädalavahetusel on tulemas Garda Bike festival, mis on samuti tähtis ja kõrge tasemega võistlus. Samas väga head tulemust sealt ei oota, sest see pole päris minu kondikavale sõit," sõnas rattur.

Portugalis peetud Taca olümpiakrossivõistlusel pälvis Mõttus eliitnaiste konkurentsis portugallannade Ana Santose (1:24.23) ja Joana Monteiro (+1.31) ning hispaanlanna Lara Lois Garcia (+2.01) järel neljanda koha. Eestlanna kaotas võitjale viie minuti ja 39 sekundiga.