Toyota testis uute regulatsioonide järgi tehtud autosid: suur samm tagasi

Ralliportaal DirtFish kirjutas esmaspäeval, et Toyota testis enne Horvaatia MM-rallit ilma hübriidajamita ja vähendatud aerodünaamikaga Rally1 autot ning võimsusele suunatud muudatustega Rally2 autot. Just selline lahendus on juba järgmiseks hooajaks rahvusvahelise autoliidu (FIA) poolt välja pakutud.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala muudatustega rahul ei olnud. "Mis ma öelda saan, on see, et meie jaoks on Rally1 auto nende muudatustega teinud suure sammu tagasi. Ja Rally2 autol on vaid väike samm edasi," sõnas soomlane.

"Meil läheb väga keeruliseks, et need kaks autot samale tasemele tuua," sõnas Latvala, kes lisas, et autode aerodünaamika muutmine ei käi läbi kiirete muudatuste vaid hoopis läbi pika testimise. "See kõik vajab tööd ja testimist. Ja kõigi jaoks oleks nii palju lihtsam, kui me liiguks edasi ilma suuremate muudatusteta."

FIA plaani järgi loobutakse järgmisest hooajast autoralli MM-sarja põhiklassis hübriidmasinatest ning muudatuste eesmärk on vähendada jõudluse vahet Rally1 ja Rally2 autode vahel, et taskukohasem Rally2 klass veelgi enam uutele võistlejatele avada.

"Kui sa teed Rally1 auto niivõrd aeglaseks, siis Rally2 auto võib küll võita," ütles Latvala. "Aga siis peaks mõtlema ka sellest perspektiivist, et mis motivatsioon on tootjatel Rally1 autosid toota? Kui see nn Rally2-plus auto on kiirem ja sa saad selle kodus garaažis kokku klopsida, siis miks keegi peaks tahtma WRC-s tootjana oseleda?"

DirtFishi sõnul tehakse lõplik otsus järgmise hooaja regulatsioonide osas juunis.