Monaco kaotus kindlustas PSG-le kolmanda järjestikuse liigatiitli

Sel hooajal vaid ühe mängu kaotanud PSG sai laupäeval võimaluse ise tiitlit kindlustada, kuid ei suutnud Le Havre'i vastu paremat 3:3 viigist. 31 mänguvooruga on PSG sel hooajal kogunud 70 punkti.

58 punktiga teisel tabelireal asetsev Monaco vajas pühapäeval võitu, et tiitliheitluses veel võimaluse säilitada, kuid 2:3 kaotus võõrsil Lyoni vastu kindlustas PSG-le järjekordse liigatiitli.

Tegemist on PSG ajaloo 12. Prantsusmaa kõrgliiga tiitliga, ühtlasi oli see nende kolmas järjestikune kodune meistritiitel. Alates 2012/13 hooajast on Prantsusmaal peetud vaid kaks hooaega, mil PSG pole lõpuks liigatabeli tipus olnud.

Ligue 1 hooajal on veel pidada jäänud kolm mänguvooru, hooaeg lõpeb 19. mail. PSG-d ootab veel eest oluline kohtumine Meistrite liigas, kui kolmapäeval peetakse esimene poolfinaal Dortmundi Borussiaga.