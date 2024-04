Timberwolves pühkis Sunsi konkurentsist, Clippers viigistas Mavericksiga

Põhihooajal läänekonverentsis kolmanda koha teeninud Timberwolves ning ellujäämise nimel mängiv Suns pidasid Phoenixis maha tasavägise heitluse, kus kumbki teisest eralduda ei suutnud - mõlema meeskonna suurim edu oli kuus silma. Suns saavutas selle eduseisu kolmanda veerandi alguses, kuid Timberwolves lõpetas otsustava veerandi paremini ning teenis 122:116 (25:26, 31:35, 34:31, 32:24), lõpetades neli-null seeriavõiduga Phoenixi hooaja.

Timberwolvesi liider oli taaskord tähelendu tegev Anthony Edwards, kes viskas 41 minutiga 40 punkti ning lisas veel üheksa lauapalli, kuus korvisöötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike.

"Ma ei ole kunagi veel seeriat võitnud, kaks korda on mind koju saadetud, seega olin väga näljane," ütles 22-aastane äär, kelle plahvatuslik pealtpanek kaks minutit enne mängu lõppu pani Timberwolvesi üleolekule hüüumärgi.

ANTHONY EDWARDS



pic.twitter.com/P1DX4w8Cj4 — NBA (@NBA) April 29, 2024

Karl-Anthony Towns lisas 28 punkti ja kümme lauapalli, kahekohalise punktisummani jõudsid Minnesota eest veel 18 silma kogunud Jaden McDaniels ning kümme punkti visanud Mike Conley. Sunsi parim oli Devin Booker, kes viskas lausa 49 punkti, kuid keegi peale tema ja 33 punkti visanud Kevin Duranti ei jõudnud kahekohalise punktisummani. Bradley Beal lõpetas üheksa silmaga.

Timberwolves kohtub läänekonverentsi poolfinaalis kas Denver Nuggetsi või Los Angeles Lakersiga, Nuggets juhib seeriat kolm-üks.

Läänekonverentsi neljas Los Angeles Clippers tormas viiendana lõpetanud Dallas Mavericksi vastu neljandas mängus teisel veerandil lausa 31 punktiga juhtima, kuid Mavericks asus seejärel järjekindlalt eduseisu lihvima ning jõudis otsustaval veerandil meisterliku Kyrie Irvingu juhtimisel viigini.

Kolm minutit enne mängu lõppu oli Mavericks neljaga maas, kuid Irving tabas siis kaugelt ning sai seejärel hakkama uskumatult keerulise viskega, kui leidis läbimurdel kolme Clippersi mängija vahel piisavalt ruumi, et Mavericks valju kodupubliku ees juhtima viia.

KYRIE BACK-TO-BACK BUCKETS IN THE 4Q



MAVS TAKE A 1-POINT LEAD ‼️



pic.twitter.com/CTuLfdDxpC — NBA (@NBA) April 28, 2024

Clippersi tähed Paul George ja James Harden lõpetasid mängu aga suurepäraselt ning Clippers viigistas 116:111 (39:16, 27:33, 16:29, 34:33) võiduga seeria kaks-kaks. Nii George kui Harden lõpetasid 33 punktiga, George lisas kaheksa korvisöötu, kuus lauda ja neli vaheltlõiget; Harden kogus seitse söötu ja kuus lauapalli. Irving lõpetas kohtumise 40 punktiga ning haaras seitse lauapalli ning jagas viis resultatiivset söötu.

Luka Doncic tegi 29 punkti, kümne lauapalli ja kümne korvisööduga küll kolmikduubli, kuid tabas oma üheksast kaugviskest vaid ühe, visates väljakult 41-protsendilise täpsusega. Põlvevigastusega heitlev sloveen oli ühtlasi ka Clippersi rünnakutel sihikul.

"Ma pean [Irvingut] lihtsalt rohkem aitama. Ma tunnen, et vean teda alt. Pean tema jaoks olemas olema, teda aitama. Ta on endast kõik andnud ja terve seeria vältel imeliselt mänginud," sõnas Doncic pärast mängu. "[Põlv] loomulikult valutab, aga see ei ole vabandus. Mängisin veidi lohakalt, pean palju parem olema."

New York Knicks ja Indiana Pacers jõudsid idakonverentsi avaringis edasipääsust ühe võidu kaugusele. Knicks alistas 47 punktiga klubi play-off'i skoorirekordi püstitanud Jalen Brunsoni juhtimisel Philadelphia 76ersi 97:92 (17:27, 30:22, 30:27, 20:16) ning Pacers teenis kodus Milwaukee Bucksi vastu 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28) võidu.

NBA play-off'id jätkuvad ööl vastu teisipäeva, kui peetakse kolm kohtumist. Oklahoma City Thunder pääseks võiduga New Orleans Pelicansi vastu puhtalt edasi teise ringi, tiitlikaitsja Nuggets jahib Lakersi vastu edasipääsu ning eelmise mängu kaotanud Boston Celtics tahab Miami Heati kolmandat korda alistada.