Tattar langes suurturniiril viimase päevaga esikolmikust välja

Pärast kolme võistluspäeva tulemusega kaheksa viset alla par'i teisel kohal asetsenud Tattar teenis oma esimese birdie kuuendal rajal ja päeva peale jõudis ta ühe viskega alla par'i korvini neljal korral. Bogey'sid kogunes aga seitse ning eestlanna lõpetas viimase päeva tulemusega kolm üle par'i.

Kristin Tattar is trying to close in on Eveliina Salonen pic.twitter.com/iB6u2c6c0l