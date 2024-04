Arsenal pani derbis jõujooned paika, Haaland naasis väravaga

Arsenal haaras Põhja-Londoni derbis Tottenham Hotspuri vastu juba avapoolajal kolmeväravalise eduseisu. Külalised viis 15. minutil juhtima Pierre-Emile Höjbjergi omavärav, seejärel suurendas 27. minutil eduseisu Bukayo Saka tabamus ning 38. minutil skooris kolmanda värava Kai Havertz.

Tottenham üritas teisel poolajal mängu tagasi tulla. Esimene värav löödi 64. minutil, kui pärast Arsenali väravavahi David Raya ebaõnnestunud väljalööki kasutas ootamatu löögivõimaluse ära Cristian Romero.

Teist korda jõudis kodumeeskond sihile 87. minutil, mil Declan Rice'i põhjustatud penalti realiseeris Son Heung-Min. Järelejäänud aja jooksul ei õnnestunud Tottenhamil siiski viigiväravat leida ning Arsenal võitis kohtumise 3:2.

FT: Tottenham 2-3 Arsenal



