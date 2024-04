Sander pälvis Gracia velotuuri etapil neljanda koha

Velotuuri kõige raskema etapi finišis 60. koha pälvinud Sander ütles, et tavaliselt tuleb teine päev lihtsalt üle elada ja siis läheb paremaks. Nii ka oligi ja kolmas päev tõi eestlannale kaks esikümne kohta, vahendab ejl.ee.

Täiesti siledal temposõidul võidutses austerlanna Tabea Huys (Maxx-Solar Rose Women Racing) ajaga 17.26. Eesti valitsev meister Sander kaotas talle 41 sekundiga, mis andis 10. koha.

Õhtusel grupisõidu etapil finišeeris Sander neljandana. Parim oli inglanna Emma Jeffers (Liv AlUla Jayco Women's Continental Team), kelle järel lõpetasid Sandri tiimikaaslane Mirre Knaven ja poolatar Olga Wankiewicz (MAT Atom Deweloper Wroclaw).

"Läksime etapivõidu peale sõitma, aga teine ja neljas koht on ka väga okei," ütles Sander võistluspäeva järel. "Endal on hetkel väga hea olla. Tasapisi hakkab vorm tulema. Loodame, et pühapäeval läheb veel paremini."

Velotuuri viimasel etapil sõidetakse 101,6 kilomeetrit Orlova linna teedel.