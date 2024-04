Naiste Meistrite liigas selgus esimene finalist, Chelsea peatreener nördis

Barcelona oli kaotanud esimese kohtumise kodus 0:1, kuid võitis laupäeval Stamford Bridge'i staadionil 2:0. Mullu maailma parimaks jalgpalluriks Aitana Bonmati avas 25. minutil skoori ja 75. minutil realiseeris Fridolina Rolfö penalti.

Barcelona õhtu tegi aga tunduvalt lihtsamaks asjaolu, et Chelsea kaitsja Kadeisha Buchanan sai teisel poolajal viie minuti jooksul kaks kollast kaarti ja kodunaiskond pidi enam kui pool tundi mängima arvulises vähemuses.

Chelsea juhendaja Emma Hayes pani allajäämise kohtunike süüks. "Me mängisime teisel poolajal hästi ja kui sa saad siis kohtunikult sellise šokeeriva otsuse, siis ei ole midagi teha," sõnas ta uudisteagentuurile AFP.

"See on raske ka 11 mängijaga. Kümnega on see praktiliselt võimatu. Isegi Barcelona mängijad ütlesid, et kohtunik aitas neid. Ma ei arva, et see olnuks viga, veel vähem kollane kaart."

Hayes ei hoidnud end rumeenlanna Iuliana Demetrescu partiid kommenteerides võrdlustes tagasi. "Ta on tuntud kaartide jagamise poolest, mis peegeldub tema statistikas. See on minu arvates Meistrite liiga ajaloo kõige kehvem otsus," lausus Chelsea juhendaja.

Barcelona edu aga ei tule kellelegi üllatusena, sest viimasest viiest Meistrite liiga finaalist neljas on see naiskond olnud üks osapool. Sealjuures viimasest kolmest korrast kahel on Kataloonia suurklubi ka võitnud.

25. mail Bilbaos toimuvas finaalis minnakse vastamisi emma-kumma Prantsusmaa klubiga: esimeses mängus alistas Lyoni Olympique kodus Pariisi Saint-Germaini 3:2, aga pühapäeva õhtul on Pariisis korduskohtumine.