Kullamäe kerkis Bilbao resultatiivseimaks

Kullamäe oli 14 punktiga (kahesed 3/8, kolmesed 2/8, vabavisked 2/2) külaliste resultatiivseim. Lisaks võttis ta ühe lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, pani ühe kulbi, aga kaotas koguni viis korda palli ja tegi kolm viga. Girona vägesid vedas 21 punkti kogunud Ike Iroegbu.

Kolmanda kaotuse järjest saanud Bilbao jätkab 13 võidu ja 18 kaotusega ning meeskonnal pole enam teoreetilist lootust kaheksa parema hulgas lõpetada. Girona on kogunud veel kaks võitu vähem.

Küll aga on sõelmängude lootus Baskonial, kes alistas võõrsil Palencia 101:94 (27:32, 21:25, 28:15, 25:22).

Eesti koondislaste panus jäi siiski küllalt tagasihoidlikuks. Sander Raieste viibis platsil pea seitse minutit, viskas kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1) ja tegi ühe vea. Maik-Kalev Kotsar mängis 17 minutit, viskas ühe punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis ühe lauapalli ja tegi kolm viga.

Baskonia põhijõuks kerkis taas Markus Howard, kes panustas lausa 36 punktiga. Sealjuures tabas ta kaheksa kaugviset. Tadas Sedekerskis toetas omasid 23 punkti ja tosina lauapalliga. Palencia parim oli 20 silmaga Läti korvpallur Anzejs Pasecniks.

Baskonial on nüüd kolm vooru enne lõppu kirjas 17 punkti ehk ollakse sõelmängude pääsemise osas piiri peal. Tänavusel hooajal vaid viis võitu teeninud Palencia on aga tabeli punane latern. Hispaania kõrgliiga kaks esimest on 25 võidu ja viie kaotusega Malaga Unicaja ja Madridi Real.