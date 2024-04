Lill: finaal oli päris kõrge kvaliteediga

Alagrupist edasi jõudnud Eesti alistas reedel kõigepealt veerandfinaalis Kanada ja seejärel poolfinaalis Norra duo. Finaalis tuli tunnistada Rootsi paari Isabella ja Rasmus Wrana 8:4 paremust.

"Ma arvan, et finaal oli päris kõrge kvaliteediga mäng. Olgugi, et kumbki võistkond ei mänginud päris ideaalselt - noh, kurlingus seda väga tihti ei juhtugi -, siis mõlemad tiimid mängisid pigem enda hea mängu," lausus Lill ERR-ile.

"Kummalgi võistkonnal ei olnud lihtne. Pigem oli initsiatiiv kogu aeg rootslastel, aga me ikkagi andsime tipptasemel tiimile väga hea lahingu. Midagi kergelt ei tulnud. Nad pärast tunnustasid meid ka, et oli päris hea mäng."

Finaalile eelnes reedene päev, kus võideti nii veerand- kui ka poolfinaal. Lille sõnul seejärel enam finaalile vastu minna nii raske ei olnudki. "Olime juba päris õnnelikud saavutuse üle finaali jõuda. Võtsime end ilusti kokku. Ei olnud sellist tunnet, et me kuidagi kehvemini mängiks," sõnas ta.

"Pigem oli raskem hetk alagrupifaasis, kui olime järjest kolm mängu võitnud ja pärast Taani kaotust, mida justkui ei oleks tohtinud kaotada, sest olime seal suures eduseisus, tulid ka Šveitsi ja Norra kaotused ning pigem seal oli see raske hetk. Aga seda enam on hea meel, et tulime tiimina sellisest seisust välja."

Lille sõnul teadsid nad enne turniiri, et selliseks tulemuseks ollakse võimelised. "Enne turniiri Mariega arutasime ka, et iga võistkond on meie jaoks võidetav, aga pigem ma arvan, et selline üllatavalt hea sooritus meie poolt oli veerandfinaal Kanadaga," lausus ta. "Vastased mängisid väga-väga hästi ja me suutsime mängida veel paremini. See oli oluline mäng."